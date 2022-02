Duas em cada 10 pessoas testam positivo à covid-19

A mortalidade por covid-19 em Portugal aumentou 16% na última semana, na comparação com a semana anterior. Os números são avançados no relatório linhas vermelhas, que revela que o país regista 60,7 óbitos por um milhão de habitantes. É três vezes mais do que o limiar definido a nível europeu.