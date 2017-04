Duas empresas alentejanas vão oferecer capote típico ao Papa Francisco

O capote é bege tem aplicações bordadas em ponto de Arraiolos. É feito em lã de Merino, com uma gola em branco. A oferta vai ser entregue ainda este mês no Vaticano, antes da vinda do Papa Francisco a Portugal.



Recorde-se que Francisco vai ser o quarto Papa a estar em Fátima. A visita está marcada para 12 e 13 de Maio, a coincidir com o centenário das aparições na Cova da Iria.