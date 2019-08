Duas reuniões para tentar travar a greve dos motoristas

Mário Aleixo - RTP05 Ago, 2019, 06:20 / atualizado em 05 Ago, 2019, 06:20 | País

Esta segunda-feira às 11h00 o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas estará no Ministério das Infraestruturas a apresentar as suas propostas ao Governo.



Uma informação confirmada na última noite à Antena1 pelo assessor jurídico do sindicato, Pedro Pardal Henriques.



A reunião terá sido pedida por ele e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias.



Um encontro que não contará com a ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias.



Esta estrutura patronal estará numa reunião marcada para as 15h00 no Ministério das Infraestruturas num encontro onde estarão representantes da Fectrans para negociar o contrato coletivo de trabalho.



Tudo confirmado à Antena1 pelo porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida.





Marques Mendes recomenda ponderação







O porta-voz da ANTRAM diz que - em qualquer caso - só estaria presente na reunião se os sindicatos levantassem o pré-aviso de greve, condição essencial para negociarem.O antigo líder do PSD Luís Marques Mendes disse na última noite na estação de televisão SIC que o Governo tem tudo preparado para fazer um exercício de autoridade.O social-democrata defendeu ainda que os camionistas deveriam recuar e desconvocar a greve marcada para o dia 12 deste mês.A greve convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da ANTRAM terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.A última greve do SNMMP iniciada em 15 de abril levou à falta de combustíveis em vários postos de abastecimento em todo o país, tendo o Governo acabado por decretar uma requisição civil e convidar as partes a sentarem-se à mesa das negociações.