Duplicou em Portugal o número de pessoas que morreram atropeladas com álcool a mais no sangue

Ouvido pela Antena 1, o diretor-geral da associação Prevenção Rodoviária Portuguesa, Alan Areal, salienta que o álcool afeta quem vai ao volante, mas também quem anda a pé, junto à estrada.Alain Areal, ouvido pela Antena 1, defende um olhar mais global aos números, mas diz que uma das explicações para o aumento do número de peões autopsiados que apresentavam álcool no sangue pode estar relacionado com o aumento do consumo depois da pandemia.Para diminuir os números de vítimas mortais na estrada com álcool no sangue, Alain Areal, diretor-geral da associação Prevenção Rodoviária Portuguesa defende mais fiscalização e prevenção do consumo de álcool.