"É essencial apurar cabalmente tudo o que aconteceu"

Foto: António Cotrim - Lusa

A ministra da Administração Interna já pediu ao professor Xavier Viegas um estudo exaustivo de todas as condições específicas que envolveram os incêndios. "E haverá necessariamente um inquérito final que será realizar quando todas as ocorrências tiverem terminado", conclui o chefe do executivo.



António Costa ainda aguardar a resposta da Autoridade Nacional da Proteção Civil às perguntas que o primeiro-ministro lhes dirigiu. Costa já recebeu uma resposta preliminar do IPMA e da GNR.