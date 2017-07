É legitimo compensar enfermeiros especialistas, mas decisão só em setembro diz tutela

Lusa 12 Jul, 2017, 11:08 / atualizado em 12 Jul, 2017, 11:08 | País

De acordo com o texto do memorando de entendimento a que a Lusa teve acesso, o Ministério da Saúde reconhece que a compensação financeira aos enfermeiros especialistas é legítima e assumiu que a discussão sobre a matéria será "diferida para o mês de setembro, no quadro do anterior compromisso de desenvolvimento de um processo negocial que materialize a diferenciação em causa a partir de 2018".

Os enfermeiros especialistas deixaram no início deste mês de prestar cuidados diferenciados de obstetrícia, em protesto pelo não pagamento desta especialização.