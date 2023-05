"É o meu dever constitucional". Marcelo afirma que promulgará lei da eutanásia

, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à margem da sessão comemorativa do 100.º aniversário da Nestlé Portugal, que se assinalou esta sexta-feira em Estarreja, Aveiro.Questionado sobre se a decisão do Parlamento constituiu uma afronta ao chefe de Estado, Marcelo limita-se a reiterar que tem de cumprir a Constituição.

Votaram a favor a esmagadora maioria dos deputados das bancadas do PS, IL, BE, PAN e Livre, bem como sete deputados do PSD.

O decreto agora aprovado na Assembleia tinha sido vetado por Marcelo Rebelo de Sousa, em abril.Este é o quarto diploma do Parlamento para a despenalização da morte medicamente assistida, alterando o Código Penal. O tema já foi alvo de dois vetos políticos do Presidente e de dois vetos na sequência de inconstitucionalidades decretadas pelo Tribunal Constitucional.No último veto, em abril, Marcelo Rebelo de Sousa afastou dúvidas de constitucionalidade e por isso não enviou o diploma para o Tribunal Constitucional. Justificou o novo veto com um problema de precisão e pediu aos deputados para clarificarem "quem define a incapacidade física do doente para autoadministrar os fármacos letais, bem como quem deve assegurar a supervisão médica durante o ato de morte medicamente assistida".Os partidos proponentes (PS, IL, BE e PAN) decidiram, porém, apresentar o diploma sem alterações à Assembleia da República.O PSD já avisou, contudo, que vai analisar o diploma, tendo em vista pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva.