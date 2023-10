Os administradores hospitalares e os clínicos no terreno admitem que novembro pode ser mesmo caótico nas urgências do país se o governo não chegar esta semana a acordo com os sindicatos.

No programa É ou não é?, da RTP, os especialistas apelaram a um desígnio nacional, mas as estruturas sindicais admitem haver ainda uma distância entre as reivindicações e o que o Governo oferece aos médicos.