"É preciso discutir se crianças não deverão ser vacinadas", diz vice-presidente da Fundação do Pulmão

Neste ponto, considera que é necessário acelerar a dose de reforço, algo que "não está a correr tão bem como no passado".Outra perspetiva, mais polémica, é a de vacinar as crianças com menos de 12 anos., mas que agora, ao ver a adesão dos portugueses à vacinação, considera que a questão deve ser discutida "tranquilamente".

O médico argumenta que as crianças "perdem pouco" com a doença, que não costuma ser grave nestas idades, mas acrescenta que a sua vacinação podia ser um "contributo considerável" a travar a expansão do contágio. "Ganhava-se algo considerável", diz, apesar de a decisão ser delicada.





O pneumologista considera que os apelos na reunião do Infarmed poderão colocar a tónica em voltar a centrar nas pessoas a necessidade de cumprimento de regras como a máscara e o distanciamento social.



No entanto, Agostinho Marques é claro a dizer que a situação portuguesa e europeia não se compara, dizendo que a doença em Portugal é “muito frequente, mas pouco grave”.



Diz mesmo que muitas das pessoas que estão a morrer com covid-19 têm associadas outras doenças e poderiam falecer, mesmo sem a covid. Ou seja, os números de mortes diárias podem não corresponder a um acréscimo ao número de mortes que aconteceriam sem a doença.



“Quebrou-se a proporcionalidade entre a quantidade de casos e a gravidade dos casos”, acrescentou, para dizer que estamos num surto de uma doença endémica, entre outras doenças respiratórias. O que pode ser quebrado se surgir uma nova estirpe ou variante, resistentes à vacina.



Acrescenta no entanto, que há lições a aprender do passado, dizendo que o “Natal foi catastrófico” no ano passado. O aviso é de que idênticos erros não são “perdoáveis” este ano.



E adianta que, nesta altura, há já mais gente a encher as urgências do que no ano passado e que isso não tem nada a ver com a covid. Lembra que no passado já havia alturas em que os serviços quase colapsavam , mesmo sem covid.