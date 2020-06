“É prematuro afirmar que Portugal faz parte das rotas de migrantes”, defende apoio aos refugiados

“É prematuro afirmar que Portugal faz parte das rotas de migrantes”, defende apoio aos refugiadosApesar do aumento de casos de desembarque ilegal, junto à costa algarvia, o coordenador da plataforma de apoio aos refugiados diz que é prematuro afirmar que Portugal já faz parte das rotas de migrantes que tentam chegar à Europa.Ouvido pela Antena 1, André Costa Jorge assume que é notório o crescimento deste fenómeno, mas sublinha que é preciso perceber se o Algarve é o destino traçado ou se é o resultado de um desvio na rota inicial.Já o presidente da comunidade intermunicipal do Algarve, perante esta situação, pede a intervenção do Governo.António Pina diz que este novo episódio prova que estes não são casos isolados e que a costa portuguesa pode estar a entrar nas rotas de migração ilegal.Um grupo de 22 migrantes foi avistado por um pescador, por volta das 4 da manhã, na praia de Vale do Lobo, em Loulé.O comandante Fernando Rocha Pacheco, da capitania do Porto de Faro refere que quando a Polícia Marítima chegou ao local, os migrantes já estavam em terra.