A empresa responsável pela distribuição de eletricidade no país refere ter conseguido resolver todas as situações durante o fim de semana, adianta o diretor de Gestão e Operação do Sistema, Pedro Terras Marques.

De acordo com o gestor, estiveram envolvidos 600 operacionais nestas intervenções.







Agora com a eletricidade reposta em todos os concelhos, é preciso fazer um levantamento mais cuidado dos estragos.