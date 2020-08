"É sempre atual a luta pela liberdade", diz PR

Há exactamente 200 anos sairam da praça da República, no Porto, na altura chamada Campo de Santo Ovídio, os homens que fizeram a Revoluçao Liberal.







Houve um ajuntamento de tropas, uma missa e depois o pronunciamento. Fartos da ausência do Rei D. João VI, com a corte no Brasil, movidos pela vontade de soberania da Nação, inpirados pelos ideiais da revoluçao francesa e pela constituição de Cádiz, quiseram aqui, no Porto, sem derramar sangue, sem exigir a queda do Rei, fazer uma revolução.







A expressão "liberalismo" só surgiu uns anos depois, mas a 24 de Agosto de 1820 foi aceso aqui rastilho da liberdade e lançadas as bases do constitucionalismo como hoje o conhecemos. Uma liberdade que a história nos tem mostrado que é frágil, mesmo em pleno século XXI.