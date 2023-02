E-toupeira. Paulo Gonçalves condenado a dois anos e meio de prisão com pena suspensa

(em atualização)







O funcionário Júlio Loureiro foi absolvido.



Ao cabo de cinco adiamentos, as defesas foram esta quarta-feira informadas da decisão dos juízes, mas ainda não terão sido oficialmente notificadas do despacho.







“Foi uma surpresa a condenação pelo crime de corrupção, dada a inexistência de qualquer prova da prática deste crime, pelo que iremos recorrer”, afirmou o advogado Tiago Rodrigues Bastos, à Lusa.