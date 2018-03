E-toupeira. Procuradoria-Geral da República suspeita de uso de "credenciais alheias" para aceder ao Citius

RTP08 Mar, 2018, 18:37 / atualizado em 08 Mar, 2018, 18:43 | País

Na nota enviada às redações, o Ministério Público detalha que “uma das suspeitas que se encontra em investigação é a utilização de credenciais alheias para aceder ao sistema Citius e, desta forma, recolher informação relacionada com processos”.



Como tem sido avançado nos últimos dias, a Procuradoria-Geral da República confirma que “foram, designadamente, usadas credenciais informáticas de uma magistrada do Ministério Público que, neste momento se encontra colocada na coadjuvação da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa”.



Apesar das suas credenciais terem sido usadas, o Ministério Público afirma que “tal utilização efetuou-se sem o conhecimento ou o consentimento da titular das credenciais, a qual, sendo completamente alheia ao sucedido, não é, nem nunca foi, suspeita ou visada na investigação em curso”.



O processo E-toupeira investiga suspeitas de que o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, terá subornado funcionários judiciais para ter acesso a peças processuais em segredo de justiça, nomeadamente referentes ao caso dos e-mails. Esta investigação motivou a realização de 30 buscas domiciliárias na terça-feira. Um dos locais alvo das operações foi o Estádio da Luz.



No comunicado enviado esta quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República confirma que a investigação conta atualmente com cinco arguidos. Dois arguidos tinham sido detidos na terça-feira e foram presentes a interrogatório judicial na quarta-feira.

O assessor jurídico do Benfica saiu em liberdade e está impedido de contar com os restantes arguidos. O arguido José Nogueira da Silva, funcionário judicial, ficou em prisão preventiva. À saída do tribunal, o advogado de José Nogueira da Silva considerou a medida de coação excessiva e anunciou que irá recorrer.O Ministério Público avança que investiga "factos sucetíveis de integrarem crimes de corrupção, peculato, violação do segredo de justiça, favorecimento pessoal, falsidade informática, acesso ilegítimo e burla informática".