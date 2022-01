É urgente criar normas distintas para vacinados e não vacinados, defende Maria do Céu Machado

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

Na véspera da reunião com especialistas na sede do Infarmed, a antiga presidente do Autoridade do Medicamento, Maria do Céu Machado, considera que é urgente criar normas distintas para pessoas vacinadas e não vacinadas contra a Covid-19.