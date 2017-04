É urgente (re)humanizar a medicina

"Humana Seja a nossa Dor" é um livro que nasceu num dia de greve de médicos em 2014. A defesa intransigente da humanização em saúde acabou vertida em 25 contos que são espelho ficcionado de outras tantas histórias bem reais vividas ao longo de quinze anos nos consultórios, enfermarias e corredores das urgências dos hospitais portugueses.



"Nessa greve eu estava no meio de uma manifestação de profissionais de bata banca com um cartaz na mão onde se lia "Pelos Direitos dos Doentes". Foi nesse momento que surge a ideia de passar ao papel histórias que vivi ou que que eram relatadas pelos colegas. São histórias de pessoas doentes e médicos de pessoas", relata Vânia Mesquita Machado.



Há relatos sobre as esperas nas urgências, os longos internamentos, a violência doméstica, o Alzheimer, ou o suicídio na adolescência. Retratos de situações onde o médico não é alguém que olha para o doente nos sete minutos de uma consulta, mas que assume um papel de alguém que está próximo e se envolve.



A pediatra recorda que há neste momento uma outra greve de profissionais de saúde marcada para os dias 10 e 11 de maio. As preocupações dos médicos são as mesmas,."Precisamos de mais tempo para os doentes, para as consultas, menos carga horária para evitar o esgotamento e o erro médico".



Vânia Mesquita Machado dá nota de uma reunião tida esta semana entre o bastonário da ordem dos Médicos e o ministro da Saúde que dá sinais de aproximação de posições, mas ainda não de entendimento.