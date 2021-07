Eanes sobre Otelo. "A ele a pátria deve a liberdade e a democracia"

O primeiro presidente eleito em democracia acrescenta que, "apesar de todas as contradições e da autoria de desvios políticos perversos, de nefastas consequências", Otelo tem de ser lembrado como aquele que "liderou a preparação operacional do 25 de Abril".



Ramalho Eanes refere-se ao capitão de Abril falecido no domingo como um homem que se ultrapassou num momento histórico especial e ganhou uma dimensão nacional indiscutível.



As cerimónias fúnebres de Otelo começam na tarde de hoje.