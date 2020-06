Eclodiram novos surtos de Covid-19 em lares de idosos

Há 41 pessoas infetadas num surto do novo coronavírus no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Aljubarrota. São 29 idosos, 10 funcionários e mais dois familiares. Um outro Lar da Santa Casa, em Cinfães, está desde domingo a braços com mais um surto, neste caso com pelo menos 26 infeções.