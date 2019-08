E.Coli. Praia do Alemão é a única zona afetada até ao momento

O responsável esclarece que as análises realizadas se inserem no conjunto de análises periódicas regulares que são feitas à qualidade das águas balneares.



"Se tudo correr como pensamos, se o resultado de amanhã for negativo, será novamente hasteada a bandeira verde", acrescenta.



Para além de poder provocar diarreias, os sintomas de contacto com esta bactéria podem incluir vómitos e reações na pele.



Até ao momento não há registo de outras praias no Algarve afetadas pelo mesmo problema. Mesmo as praias limítrofes, como a praia do Vau e a praia do Alvor, as análises realizadas "não apresentam qualquer indício ou vestígios desta bactéria", garante José Pacheco.