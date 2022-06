Economia azul e sustentável destaca-se no segundo dia da Cimeira dos Oceanos

Na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, neste segundo dia as atenções estão viradas para o Fórum de Investimento para a Economia azul e sustentável. Esta tarde, no Centro de Congressos do Estoril procuram-se instrumentos financeiros, decisões de investimento e negócios ligados aos oceanos limpos dos impactos negativos.