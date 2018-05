Economia portuguesa vai desacelerar, diz OCDE

Foto: Reuters

Um dado que está a ser apresentado esta manhã nas previsões de primavera da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.



A OCDE alinha as projeções com as do Ministério das Finanças: um défice de 0,7% do PIB, este ano, e de 0,2% no ano que vem e recomenda reformas estruturais a Portugal para aumentar a produtividade.