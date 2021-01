Edifício do tribunal e do CDOS de Viana do Castelo evacuado devido a fuga de gás

O edifício do antigo Governo Civil de Viana do Castelo, onde estão instalados parte dos serviços do Tribunal e o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) foi hoje evacuado devido a uma fuga de gás, entretanto resolvida.