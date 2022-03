Edite Estrela (PS) e Adão Silva (PSD) eleitos vice-presidentes da Assembleia da República

Os resultados para as vice-presidências do parlamento foram comunicados pela secretária da Assembleia da República, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha.

Edite Estrela, deputada do PS eleita pelo círculo de Lisboa, que foi reconduzida no cargo de vice-presidente da Assembleia da República, obtendo em 224 deputados votantes, 159 votos a favor, 59 brancos e seis nulos.

Adão Silva, deputado do PSD eleito pelo círculo de Bragança, alcançou uma votação muito expressiva, que foi saudada com uma salva de palmas por parte de deputados de várias bancadas.

O líder parlamentar cessante social-democrata obteve 190 favor, apenas 28 brancos e seis nulos.Pacheco de Amorim (Chega) e Cotrim de Figueiredo (IL) falham eleição para vice-presidentes da AR

Os candidatos indicados pelo Chega e pela Iniciativa Liberal para vice-presidentes da Assembleia da República, Diogo Pacheco de Amorim e João Cotrim Figueiredo, respetivamente, falharam hoje a eleição para o cargo.



Pacheco de Amorim conseguiu 35 votos favoráveis e Cotrim Figueiredo 108, aquém dos 116 votos necessários para obterem a maioria absoluta e serem eleitos.