EDP Distribuição diz que são poucas as casas sem eletricidade após tempestade Leslie

19 Out, 2018, 12:47 / atualizado em 19 Out, 2018, 13:35

Na manhã de domingo eram 300 mil as casas sem eletricidade no país | Paulo Cunha - Lusa

Na manhã de domingo eram 300 mil as casas sem eletricidade no país, depois de meio milhão de habitações terem sido atingidas durante a noite anterior. “À hora de almoço, nesse dia, tínhamos cerca de 100 mil”, adiantou João Torres.



“O domingo permitiu fazer o voo de helicóptero para avaliar os danos e de facto percebemos que a situação era muito, muito grave, e foi isso que nos levou a declarar o estado de emergência” ao final do dia, explicou.



Prejuízo de oito milhões

Desde aí foram levados a cabo trabalhos de recuperação que permitiram que, na quinta-feira ao início da manhã, “todos os postes de transformação da zona afetada” estivessem alimentados, com a rede de média tensão reposta.“O que estamos agora a fazer é um trabalho no terreno, casa a casa, porque houve danos muito pontuais”. As autarquias das regiões afetadas estão a colaborar com a empresa, tendo sido criados postos de atendimento em algumas juntas de freguesia.Quanto ao prejuízo sofrido pela EDP Distribuição, a estimativa aponta, “no caso da rede elétrica, para cerca de oito milhões de euros”.“Os danos foram muito relevantes, chegaram a ser tocados quase dois mil quilómetros de linhas e 480 postes de alta, média e baixa tensão foram derrubados”, avançou o presidente do conselho de administração.“Estamos com trabalho pela frente por várias semanas, isto não acabou, a rede vai ter de sofrer uma intervenção”, acrescentou.João Torres garantiu ainda que não terão de ser os consumidores a pagar, nas faturas mensais, pelos trabalhos de intervenção na rede elétrica, afirmando que essa informação é falsa e vem de quem “não percebe o modelo de regulação de uma empresa como a EDP Distribuição”.