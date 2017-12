Eduardo Barroso: "Não estou a prever que haja complicações nenhumas"

Eduardo Barroso, diretor clínico de cirurgia do Hospital Curry Cabral e amigo pessoal do Presidente da República, explicou no Telejornal da RTP que a operação estava marcada para janeiro e iria ser feita em regime de ambulatório. No entanto, a hérnia umbilical estrangulou e teve de ser operada de urgência.



O médico sublinha que esta operação "em princípio" não tem riscos e que não prevê quaisquer complicações nos próximos dias e que o Presidente voltará à vida normal a curto prazo, depois de uma curta pausa alimentar.



Apesar de ser uma cirurgia simples, que é geralmente realizada pelos médicos internos mais jovens ao serviço, Eduardo Barroso sublinha a importância de operar uma alta figura do Estado "como uma pessoa normal".



Eduardo Barroso explica que acabou por se envolver mais nesta cirurgia que em princípio não iria realizar para "retirar o stress que pode rodear a pessoa com uma operação destas".