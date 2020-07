Eduardo Cabrita admite levantamento de restrições na região de Lisboa

A afirmação surge a uma semana da realização de nova reunião do Conselho de Ministros para decidir sobre a situação de calamidade em 19 de freguesias e sobre o estado de contingência no área metropolitana de Lisboa.



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai admitindo a eventualidade do levantamento de restrições existentes até agora.