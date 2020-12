Eduardo Cabrita anuncia indeminização à família de cidadão ucraniano

A decisão foi tomada esta tarde na reunião do conselho de ministros.



O dinheiro vai chegar à familia no início do próximo ano, anuncia o ministro Eduardo Cabrita.



Por causa da morte deste cidadão ucraniano, há três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que vão a julgamento no próximo dia 20 de janeiro e irão responder por homicídio qualificado.



Por causa deste caso, Eduardo Cabrita vai ser ouvido no parlamento na próxima semana.