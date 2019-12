Eduardo Cabrita garante solidariedade face aos refugiados

O encontro, na Suíça, tem como objetivo gerar novas abordagens e alcançar compromissos, para apoiar milhões de pessoas que abandonaram os países de origem.



Portugal estará representado pelo ministro da Administração Interna.



Em declarações à Antena 1, Eduardo Cabrita, sublinha que o país tem sido responsável e solidário, no tratamento de refugiados. Uma política para manter.



Eduardo Cabrita fala esta terça-feira à tarde na sessão plenária do fórum e já revelou que o discurso vai destacar o que Portugal tem feito para apoiar os refugiados.



Neste Fórum Mundial sobre Refugiados, em Genebra, o ministro português vai reunir-se com António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações.



Portugal foi o 6.º país da União Europeia que mais refugiados acolheu ao abrigo do Programa de Recolocação.



Entre 2015 e março de 2018, foram acolhidas mais de 1500 pessoas.



Hoje o primeiro-ministro, António Costa, visita a ilha grega de Samos, no Mediterrâneo, para acompanhar de perto o trabalho da Polícia Marítima portuguesa, em missão para o controlo, vigilância, combate ao crime transfronteiriço e resgate de refugiados, no âmbito das operações Frontex.



António Costa é acompanhado nesta viagem, pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.