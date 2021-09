Eduardo Cabrita ouvido no Parlamento sobre festejos do título do Sporting

Após os festejos do Sporting em Lisboa, no passado mês de maio,– o que Duarte Marques concorda, acusando, contudo,. Os festejos decorreram, recorde-se, após o Conselho de Ministros aprovar uma resolução com medidas excecionais e ter prolongado o estado de Calamidade devido à pandemia. A decisão e implementação destas medidas eram, como referiu Duarte Marques, da responsabilidade do Ministério da Administração Interna, como garantir distanciamento social ou proibir os ajuntamentos.O PSD, que pediu a audição parlamentar,. Os sociais-democratas, afirmou o deputado do PSD.De acordo com o relatório do IGAI, que cita o despacho assinado por Eduardo Cabrita,. Neste sentido, Duarte Marques questionou o ministro da Administração Interna se sabia o que estava acordado entre estas duas entidades, e voltou

O deputado social-democrata acusou mesmo Eduardo Cabrita de atirar as responsabilidades à Câmara de Lisboa.





Segundo a RTP apurou, no programa "Sexta às 9",– informação desmentida por Cabrita.O jornalpublicou que, no despacho publicado em julho deste ano,



"O senhor ignorou os avisos da PSP, ignorou os avisos da DGS e preferiu deixar continuar a festa sem controlo – e depois ainda acusou a PSP de não ter cumprido o seu papel".

Em resposta a Duarte Marques, o ministro da Administração Interna começou por dizer que. Eduardo Cabrita acusou ainda o deputado do PSD de pretender, defendeu Cabrita, recusando queO ministro da Administração Interna continuou e respondeu que,. Além disso,Cabe ainda, recordou Eduardo Cabrita.Quanto ao despacho, que o PSD acusa Cabrita de ocultar e não permitir o acesso ao público, o ministro garantiu que não tem "nada a esconder", visto que está divulgado no relatório da IGAI, tratando-se apenas de "um despacho interno".

Para Cabrita, "este é um coelho tirado da cartola" pelo PSD, em "desespero".





"Não cabe ao Ministério da Administração Interna organizar o 1º Maio, a Festa do Avante nem a rentrée do PSD".







Eduardo Cabrita relembrou ainda em Parlamento que foi o ministro "que mais vezes esteve em debate, sempre disponível para corresponder a toda a disponibilidade de qualquer tema".



"Estive em 19 debates em plenário e oito audições em comissão parlamentar", recordando a sessão passada.



PSD acusa Governo de "desvalorizar coisa importantes"

Voltando a falar, na audição parlamentar, Duarte Marques acusou Eduardo Cabrita, o deputado do PS presente na sessão e o Governo de "desvalorizar coisas importantes", como o estado de Calamidade.



"O senhor ministro não respondeu à maioria das perguntas que eu coloquei", declarou o deputado do PSD. "O senhor ministro diz que este despacho está transcrito no relatório. Mas à comunicação social o senhor ministro desmente a existência deste despacho".



"A política deste Governo é de meias palavras e de meias verdades", continou.





Quanto à organização dos festejos do Sporting, o deputado do PSD acusou ainda o ministro de ter desautorizado a PSP e de atirar as responsabilidades à autarquia e a Fernando Medina.



"A PSP foi desautorizada pelo senhor ministro", sublinha Duarte Marques. "A responsabilidade não é só sua, o seu despacho foi uma forma e passar a responsabilidade para a Câmara de Lisboa e impedir a PSP de agir".







O PSD acusou, novamente, Eduardo Cabrita de não responder nem, pelo menos, divulgar o despacho em questão.





"O facto de vir cá muitas vezes não é sinal de respeito à democracia, o senhor ministro raramente responde (...) não devia ficar orgulhoso de vir cá tantas vezes, é sinal de que é muito pouco competente", acrescenta.







Já o Bloco de Esquerda questionou "como é que é possível" que tenha sido feito um festejo daquela natureza usando a figura do direito à manifestação.



"Como é que não houve uma entidade a determinar a inaplicabilidade daquela situação ao direito à manifestação?", perguntou José Manuel Pureza, considerando a situação epidemiológica do país e, em particular, da região da Grande Lisboa.





Segundo o deputado bloquista, o impacto na saúde pública "era previsível" e "não houve deliberação que estivesse à altura dessas responsabilidades".





Em resposta, Eduardo Cabrita afirmou que "numa avaliação com um sentido para o futuro, se considero que foi positiva a forma como decorreram estas celebrações enquanto sinal para o País, não, não considero".



"Penso que ninguém o poderá fazer", continuou Eduardo Cabrita. acrescentando que "o que diz o relatório é que todas as entidades que participaram nos contactos que foram feitos entendiam que era essencial fazer tudo o que fosse possível, designadamente envolvendo os que estavam diretamente mobilizados para a realização destas celebrações para que elas fossem tão enquadradas quanto possível".



"É extremamente fácil comentar, à segunda-feira, o jogo que aconteceu no domingo", argumentou Cabrita.







