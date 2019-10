Eduardo Cabrita partilha crítica à saída de Ana Paula Vitorino do Governo

Foto: Manuel Almeida - Lusa

O ministro da Administração Interna partilhou uma mensagem onde se criticava o afastamento da mulher do governo.

Ana Paula Vitorino foi ministra do Mar no anterior executivo e será agora substituída por Ricardo Serrão Santos.



Uma mensagem partilhada por Eduardo Cabrita foi inicialmente publicada por uma ativista ambiental que agradeceu o trabalho de Ana Paula Vitorino e que defendeu que a competência devia ser mais importante do que as relações familiares.



Na constituição do novo governo, o primeiro-ministro eliminou as relações familiares entre governantes que criaram a polémica conhecida como "Familygate".