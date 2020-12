Eduardo Cabrita prometeu indemnização à viúva de ucraniano assassinado

O advogado disse à RTP que já encaminhou para a provedoria de justiça os elementos que faltavam para o cálculo da indemnização à família do ucraniano que morreu nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa.



No parlamento a provedora recordou que por várias vezes alertou para as más condições destes espaços.