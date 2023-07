Efeitos da seca voltam a ser objeto de análise

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, e o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, presidem esta sexta-feira à 15.ª reunião da comissão de acompanhamento dos efeitos da seca, numa altura em que um terço do país se encontra em situação de seca extrema e severa.