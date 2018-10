Efeitos da tempestade mantêm 100 mil casas sem eletricidade

O distrito de Coimbra é o que merece mais atenção por parte da empresa, nomeadamente as localidades abastecidas pelas subestações de Louriçal e Soure.



Há várias linhas de alta e média tensão que continuam inoperacionais, com postes danificados.



A dimensão dos estragos levou a EDP a dizer, em comunicado, que declarou o estado de emergência no distrito de Coimbra, o mais grave previsto no plano de atuação da empresa.



No mesmo comunicado, a EDP afirma não ser ainda possível estimar a data para a conclusão dos trabalhos.



Ainda assim, a elétrica garante que a reparação de linhas e o reforço de meios auxiliares como geradores de emergência têm permitido reduzir as situações de avaria.



No terreno estão mais de 500 operacionais, diz a EDP.



De visita a Soure, o ministro da administração interna, Eduardo Cabrita, garantiu no domingo à noite uma solução para tão breve quanto possível.



Os trabalhos de avaliação dos estragos provocados pela tempestade Leslie já começaram, informou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.



A câmara de Soure adianta que os prejuízos em equipamentos municipais ascendem a um milhão de euros.





O município foi um dos mais afetados pela passagem do temporal. Motivo que levou a autarquia a declarar o estado de calamidade.



Figuiera da Foz sem aulas



Por causa dos estragos provocados pela passagem da tempestade Leslie, esta segunda feira não há aulas na Figueira da Foz.



A câmara municipal justifica a decisão por razões de segurança.



As escolas da Figueira da Foz vão estar encerradas em todos os níveis de ensino.



Decisão idêntica adotaram os municípios de Soure e Montemor-o-Velho. Nestes concelhos também não haverá aulas hoje.