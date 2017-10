Efeitos da tempestade tropical Ophelia poderão sentir-se nos Açores a partir de sábado - IPMA

Lusa10 Out, 2017, 08:32 / atualizado em 10 Out, 2017, 08:41 | País

"Pela avaliação dos resultados dos diferentes modelos meteorológicos, existe uma probabilidade de entre cinco e 10% de as ilhas do grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) e de 15 a 20% de as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) começarem a sentir efeitos da tempestade a partir de sábado", lê-se num comunicado disponibilizado na página do Facebook da delegação regional dos Açores do IPMA.

Segundo este comunicado, a probabilidade de as ilhas das Flores e do Corvo, grupo ocidental dos Açores, serem afetadas "pelo ciclone é inferior a 5%".

O Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores adianta que às 03:00 locais (mais uma hora em Lisboa), "o centro da tempestade tropical Ophelia localizava-se a 1.260 quilómetros a oeste/sudoeste" da região, continuando a aumentar a intensidade do vento.

O vento médio era de 85 quilómetros/hora e as rajadas na ordem dos 100 quilómetros/hora.

"O ciclone Ophelia está a deslocar-se para nordeste a 11 quilómetros/hora e espera-se que continue a intensificar-se nas próximas horas atingindo a categoria de furacão na quarta-feira", adianta.

Já a partir do final do dia de hoje, "o ciclone deverá deslocar-se para sudeste, pelo que deverá permanecer a sul da região nos próximos dias".

Contudo, a partir de quinta-feira ao final do dia, "prevê-se que a tempestade comece a deslocar-se lentamente para nordeste, aproximando-se assim do arquipélago".