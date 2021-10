Eixo entre a Cova do Vapor e a Fonte da Telha afetado pelo efeito das alterações climáticas

Estudos apontam para a subida do mar de dois metros em 70 anos. Considerando as tempestades e as flutuações de marés, a situação poe em causa vários Bairros e há já realojamentos anunciados, mas que ainda não avançaram.

Os galgamentos e inundações nesta extensa zona costeira, são apontados como a ameaça principal, que exige respostas imediatas e a sensibilização das comunidades para a possibilidade de terem de recuar.



Um dos casos mais críticos é o bairro do Segundo Torrão, junto à Trafaria, na foz do rio Tejo onde foi a repórter Arlinda Brandão.