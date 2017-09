Eleição para provedor de Justiça, ERC e fiscalização das "secretas" a 13 de outubro

Lusa19 Set, 2017, 14:27 | País

Estas escolhas obrigam a um acordo entre os dois maiores partidos, PS e PSD, o que não foi ainda possível desde há meses, dado que a eleição faz-se por dois terços dos deputados.

O agendamento foi feito pela conferência de líderes, hoje ao fim da manhã, na Assembleia da República, em Lisboa.

Além do provedor de Justiça, da ERC e do presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República (CFSIRP), os deputados devem ainda eleger membros da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

O Conselho Nacional de Educação (CNE) é eleito por maioria absoluta de votos.

O Conselho de Fiscalização da Base de Dados de ADN é eleito por método de Hondt, o mesmo acontecendo com a comissão de proteção de dados.