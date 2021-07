Eleições de juízes do TC e para Conselho de Informações adiadas para 17 de setembro

De acordo com várias fontes parlamentares, o pedido de adiamento da eleição marcada para quinta-feira foi feito pelos partidos proponentes das listas, PS e PSD, já teve o acordo do Presidente da Assembleia da República, tendo sido também transmitido às restantes bancadas e deputados.

Além de quatro membros para o TC, o parlamento deveria eleger na quinta-feira, último plenário antes das férias, seis membros para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, quatro membros para o Conselho Superior de Informações e o presidente e dois membros para a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública.

A eleição destes membros de órgãos externos faz-se por voto secreto em urna e, no caso do TC e do Conselho Superior de Informações, é exigida a aprovação pelo menos dois terços dos deputados votantes.