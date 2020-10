Eleições para as CCDR com 84,7% de participação

Na Comissão de Coordenação do Alentejo, a única com dois candidatos, a vitória foi de António Ceia da Silva, do Partido Socialista. Derrotou a candidatura independente protagonizada pelo até agora presidente Roberto Grilo.



No Norte, foi eleito o ex-reitor da Universidade do Minho, António Cunha, candidatura que resultou de um acordo entre PS e PSD.



Nesta região, a taxa de abstenção foi a mais elevada das 5 CCDR, mais de 19%, depois de se ter assistido a um apelo ao boicote dos autarcas nos últimos dias.



No Algarve, o presidente é agora o ex-governante socialista José Apolinário.



Mantêm-se à frente das CCDR que já lideravam Isabel Damasceno, antiga autarca do PSD, no Centro, e Teresa Almeida do PS, em Lisboa e Vale do Tejo.