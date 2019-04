Eliminar exames para alunos do ensino profissional "não é facilitista"

RTP04 Abr, 2019, 11:12 | País

O jornal 'Expresso' avançou na passada semana que o Governo pondera alterações ao regime de acesso ao ensino superior para os alunos do ensino secundário profissional com efeitos já no próximo ano letivo, para permitir que estes alunos - que têm planos curriculares específicos dos seus cursos mais práticos e profissionalizantes - possam entrar num curso superior sem fazer exames nacionais.



A ideia é substituir os exames nacionais em disciplinas que muitas vezes não faziam parte dos seus currículos, mas que são prova de ingresso nos cursos, por concursos locais, com critérios e provas de acesso específicos definidos pelas universidades ou politécnicos.



Em entrevista à Lusa, o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Pedro Dominguinhos, recusou que esta possa ser uma via facilitada de entrada no ensino superior.



Até porque, acrescentou, é preciso confiar na capacidade e responsabilidade das instituições para dentro da sua autonomia criarem regras próprias de acesso que, sublinhou ainda, podem ser escrutinadas pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) a qualquer momento.









c/Lusa



Para o representante dos politécnicos, é preciso responder à questão: "qual é o custo maior?". "É o de ter milhares de jovens a quem lhes é exigido fazer um exame para a qual não se prepararam durante três anos?", questionou.Pedro Dominguinhos defendeu que existe uma desigualdade no acesso para estes alunos e que é redutor considerar que "só através de um exame conseguimos medir os conhecimentos"."Hoje em dia há diferentes formas de conseguir avaliar a capacidade de prosseguimento de estudos. Nos maiores de 23 (regime de acesso específico para adultos) existem algumas provas locais, não há um exame nacional, e há dezenas, centenas, de casos de estudantes que ingressaram pelos maiores de 23 que recebem prémios académicos nas diferentes instituições de melhores alunos em cada um dos anos", acrescentou.Pedro Dominguinhos reconheceu que as alterações vão exigir "um esforço significativo", desde logo por parte das instituições, que terão que garantir condições para o sucesso escolar destes alunos, que poderão ter de que passar por uma espécie de 'ano zero', de preparação para o curso, ou apenas por um reforço escolar em áreas centrais no curso superior escolhido, sejam elas a matemática, a física, ou o português.Os dados indicam que 80% dos alunos que concluem o 12.º ano pela via científico-humanística prosseguem estudos, e que no caso dos alunos do ensino secundário profissional apenas 20% optam por continuar a estudar.Alargar a base social de recrutamento do ensino superior, ou seja, permitir que mais gente lá chegue, é uma das bandeiras deste Governo e recorrentemente evocada pelo ministro da tutela, Manuel Heitor, e é, para Pedro Dominguinhos, um "bem maior" para a sociedade que "se sobrepõe" à questão do eventual facilitismo.