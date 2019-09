Elisa Ferreira. Bruxelas quer esclarecer eventuais incompatibilidades

Os eurodeputados da Comissão entendem que pode haver um conflito de interesses, pelo facto do grupo empresarial português já ter recebido fundos europeus e estar inscrito como lobista, no Registo de Transparência da Comissão Europeia.



Elisa Ferreira já deu ordem de venda das acções avaliadas em 13.800 euros e tem até ao próximo dia 25 para responder às dúvidas da Comissão de Assuntos Jurídicos.



Por outro lado, este organismo que se reuniu à porta fechada em Estrasburgo, considerou não haver conflito de interesses pelo facto do marido de Elisa Ferreira ser presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, uma vez que Fernando Freire de Sousa é um funcionário público, que não negoceia diretamente com a Comissão Europeia e que, por isso, não poderia nunca ser beneficiado a título pessoal.



Ao final da manhã desta quinta-feira, a porta-voz da Comissão Europeia confirmou aos jornalistas que Elisa Ferreira pediu o aconselhamento técnico dos serviços da Comissão, no sentido de esclarecer dúvidas sobre a respectiva declaração de interesses.