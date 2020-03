Elisa Ferreira diz que executivo europeu está atento e a trabalhar para lidar com a crise

Foto: Reuters

Numa altura em que se sabe que as despesas para fazer face à pandemia vão aumentar, a União Europeia já aprovou uma séria de medidas para ajudar os estados membros a lidar com a crise. A comissária para a Coesão e Reformas diz que o executivo europeu está atento e a trabalhar sobre novas possibilidades.