Partilhar o artigo Em 2018 morreram 281 crianças com menos de um ano, mais 52 do que em 2017 (INE) Imprimir o artigo Em 2018 morreram 281 crianças com menos de um ano, mais 52 do que em 2017 (INE) Enviar por email o artigo Em 2018 morreram 281 crianças com menos de um ano, mais 52 do que em 2017 (INE) Aumentar a fonte do artigo Em 2018 morreram 281 crianças com menos de um ano, mais 52 do que em 2017 (INE) Diminuir a fonte do artigo Em 2018 morreram 281 crianças com menos de um ano, mais 52 do que em 2017 (INE) Ouvir o artigo Em 2018 morreram 281 crianças com menos de um ano, mais 52 do que em 2017 (INE)