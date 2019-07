Em agosto. Greve de cinco dias nos Registos e Notariado

RTP25 Jul, 2019, 16:23 / atualizado em 25 Jul, 2019, 17:04 | País

“É um verdadeiro retrocesso social, corta salários e os direitos legítimos e as verdadeiras expectativas de quem se encontra nestas carreiras e que o legislador tem vindo a reconhecer desde 1991”, acusa em comunicado o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN).A data escolhida pelo STRN coincide com o início da greve dos motoristas de transporte de mercadorias.





A greve, de alcance nacional, vai ter lugar de 12 a 17 de agosto. E a estrutura sindical avisa que poderá ser seguida de outras paralisações e ações de protesto até às eleições legislativas, em outubro.



O STRN considera mesmo que a proposta de estatuto remuneratório constitui um “ataque sem precedentes ao sistema registral português”, afetando profissionais responsáveis por funções do Estado que são “uma mola dinamizadora de toda a economia”.



O comunicado do sindicato foi divulgado depois de o Governo ter aprovado, em Conselho de Ministros, o decreto-lei de revisão do estatuto remuneratório dos trabalhadores das carreiras especiais de conservador de registos e oficial de registos.



“Tudo isto se torna ainda mais caricato quando acontece na mesma altura em que o primeiro-ministro afirma que vai aumentar os salários da Função Pública para manter os profissionais mais qualificados”, escreve o STRN, acrescentando que “é caso para afirmar que o primeiro-ministro diz uma coisa e faz outra”.

“Sinal muito claro”



Ainda segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado, o Executivo dá um “sinal muito claro” de que estará inclinado para a privatização de serviços. Isto num sector que encaixa 600 milhões de euros anuais.



O Governo é assim acusado de estar “a criar as condições necessárias para o fazer, ao matar de uma forma deplorável estas carreiras especiais, que deixarão de ser atrativas”, a somar a “todo o desinvestimento” que se reflete na falta de 1500 trabalhadores, em “instalações sem condições mínimas de dignidade” e equipamento desatualizado.



“O Governo pretende pagar menos enquanto ao mesmo tempo aumenta as competências, os deveres, bem como as responsabilidades que estes trabalhadores especiais têm de assumir todos os dias, situação que está ferida de inconstitucionalidade e que, para além das greves e das manifestações de rua, merecerá o competente combate jurídico nos tribunais”.



O STRN conclui que as negociações com a tutela estão feridas de “ilegalidades formais”, uma vez que estão por marcar reuniões para a revisão da lei orgânica e do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública, com impacto sobre o estatuto remuneratório.



Por outro lado, aponta o sindicato, desconhece-se o conteúdo da portaria e dos despachos referidos no projeto de decreto-lei. O que é obrigatório, tendo em conta que se trata de matérias sujeitas a negociação coletiva.



c/ Lusa