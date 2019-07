Em fase de rescaldo o incêndio em Silves

Foto: Lusa

O incêndio chegou a ter três frentes ativas, o vento tem complicado, mas a estratégia escolhida foi eficaz, explica o comandante operacional no terreno, Richard Marques



Durante as operações de combate a este incêndio ficou ferido um bombeiro.



Este incêndio em Silves chegou a condicionar durante a tarde o trânsito na autoestrada do sul, entretanto reaberta.