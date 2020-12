"Em relação à vacinação só há três palavras que se aplicam: vacinar, vacinar, vacinar"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, alertou esta tarde para os riscos dos convívios familiares no Natal na transmissão do SARS-CoV-2 e lembrou aos portugueses a "responsabilidade" de não se quebrar a tendência decrescente da pandemia.