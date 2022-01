Em todo o país prepara-se a logística das eleições

Por todo o país prepara-se o dia das eleições com as juntas de freguesia a receber os materiais de proteção necessários. A Associação Nacional de Municípios diz que tudo está a ser feito para garantir a segurança dos eleitores nesta "situação excecional" em que infetados com covid-19 também vão poder votar.