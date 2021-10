Embaixada de São Tomé está "a acompanhar" protestos dos familiares de são-tomense morto na prisão em Lisboa

"Esta missão diplomática tem estado a acompanhar as informações sobre as ações de protestos realizadas pelos familiares do falecido, sobretudo as que foram levadas a cabo em frente do Estabelecimento Prisional Lisboa", referiu a embaixada são-tomense, esta quinta-feira, através de uma postagem na página na rede social Facebook.

"Quando a família esteve na posse de informações sobre a possível liberação do corpo, dadas pelo Instituto Nacional de Medicina Legal - INML -, com vista à realização do funeral, a embaixada concedeu imediato apoio financeiro para o referido ato fúnebre. No entanto, a libertação do corpo não se concretizou e o funeral não teve lugar", acrescenta-se no texto.

A embaixada diz ter tomado conhecimento da morte do cidadão são-tomense Danijoy dos Santos de Sousa Pontes, de 23 anos de idade - que cumpria pena de prisão no Estabelecimento Prisional Lisboa - no dia 16 de setembro, "através da comunicação social e de algumas redes sociais", e que, no dia seguinte, "contactou a família do falecido, a quem prestou sentidas condolências e manifestou a disponibilidade para prestar todo o apoio de que a mesma necessitasse".

Desde então, acrescenta, a embaixada tem estado em contacto com o Estado português, tendo pedido "esclarecimentos sobre o sucedido" junto do ministério português dos Negócios Estrangeiros.

"No dia 24 de setembro corrente, chegou à embaixada a resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, contendo alguns esclarecimentos, os quais foram prontamente transmitidos à família do concidadão falecido", refere-se no texto postado no Facebook.

"Relevam (...) que o processo se encontra sob a alçada do Ministério Público, que tem promovido averiguações a fim de apurar as circunstâncias da morte, e que o caso se encontra em segredo de justiça", conclui-se na mesma nota.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou na noite de quinta-feira com a mãe do jovem são-tomense que morreu no dia 15 de setembro, em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas, e informou estar em contacto com as entidades governamentais competentes para se inteirar das circunstâncias do falecimento", de acordo com uma nota publicada do `site` da Presidência na Internet.

De acordo com plataforma digital Afrolink, que se dedica a divulgar e promover os profissionais africanos e afrodescendentes em Portugal, as causas da morte de Danijoy Pontes ainda estão por apurar.

A Afrolink adianta, citando um comunicado da família, que o são-tomense cumpria 11 meses de prisão preventiva, "ultrapassando o tempo recomendável de seis meses, e ainda que estivessem reunidas todas as condições para aguardar julgamento em liberdade".

O contacto de Marcelo Rebelo de Sousa com a família do jovem surge horas antes de o chefe de Estado português viajar para São Tomé, onde vai estar, este sábado, na tomada de posse do novo Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova.