Partilhar o artigo Embaixador escolhido pelo Governo para liderar as secretas desistiu do cargo Imprimir o artigo Embaixador escolhido pelo Governo para liderar as secretas desistiu do cargo Enviar por email o artigo Embaixador escolhido pelo Governo para liderar as secretas desistiu do cargo Aumentar a fonte do artigo Embaixador escolhido pelo Governo para liderar as secretas desistiu do cargo Diminuir a fonte do artigo Embaixador escolhido pelo Governo para liderar as secretas desistiu do cargo Ouvir o artigo Embaixador escolhido pelo Governo para liderar as secretas desistiu do cargo