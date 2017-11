Embarcação de pesca naufragou em Gaia, tripulantes conseguiram chegar à praia

Lusa16 Nov, 2017, 11:30 | País

Este incidente em Gaia, que aconteceu pelas 09:00, é o segundo naufrágio registado hoje na zona Norte, depois de, pelas 05:20, uma embarcação de pesca ter submergido ao largo de Esposende, distrito de Braga, e de os seus dois tripulantes terem sido resgatados com vida.

De acordo com fonte dos Sapadores Bombeiros de Gaia, "quando os meios de socorro chegaram" os dois tripulantes da embarcação naufragada "já estavam na praia".

A mesma fonte dos bombeiros indicou à Lusa que os dois pescadores "foram assistidos" pelos Bombeiros de Valadares.

No local estiveram os Sapadores de Gaia com duas viaturas e quatro homens, os bombeiros de Valadares, também com duas viaturas, e a Polícia Marítima, com uma embarcação e uma viatura.

Outra embarcação de pesca naufragou hoje ao largo de Esposende, mas os dois tripulantes que nela seguiam foram resgatados com vida, disse à Lusa fonte da Capitania de Viana do Castelo.

Segundo a fonte, o naufrágio aconteceu pelas 05:20, numa zona "em frente às torres de Ofir".

Os tripulantes, de 55 e 56 anos, foram resgatados por uma outra embarcação que operava no local.

Um deles "apresentava sintomas de hipotermia".

Foram os dois transportados para o hospital.