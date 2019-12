Emigrante radicado em França organiza ceia de Natal para mil pessoas na Guarda

"Em 2015 começámos com cerca de 500 pessoas, este ano estamos a falar de mais de mil pessoas. E a campanha solidária vai além do concelho da Guarda, vai atingir também Viseu e Mangualde", afirmou o empresário, João Pina, em declarações à Lusa.

Originário da aldeia de Trinta, no concelho da Guarda, João Pina gere um grupo de empresas ligadas à construção, recolha de resíduos e limpezas em França, país onde se instalou há 35 anos.

Após o seu pai ter falecido no início dos anos 2000 no dia do seu aniversário, 20 de dezembro, o empresário português decidiu passar a data com pessoas carenciadas e desde 2015 que organiza esta iniciativa na Guarda.

"É um dos distritos mais pobres do país, com uma desertificação enorme e com muitas pessoas idosas, muitas mesmo em situação de isolamento. A minha ideia é para ajudar e mostrar à diáspora que é importante que sejamos solidários", indicou.

O empresário considera que está criada "uma corrente solidária", tendo recebido o apoio de várias associações e empresários em França que este ano enviaram dez paletes de brinquedos e roupas para distribuir na Guarda, Viseu e Mangualde e que vai também permitir a doação de 300 cabazes com cerca de 17 produtos entre bens essenciais e produtos regionais às famílias mais necessitadas da região.

A ceia, tal como qualquer jantar de Natal, vai contar com as iguarias da quadra, mas também com a atuação de cerca de uma dezena de artistas portugueses e lusodescendentes, na sua maioria vindos de França, para animar a noite dos convidados.

De forma a manter esta dinâmica solidária, João Pina lançou no final da semana passada a Fundação Nova Era que pretende alargar estes esforços de angariação de fundos e de bens fora de Portugal a todos os continentes.

"O objetivo é de nas diferentes diásporas podermos recolher bens, quer sejam contribuições monetárias ou outro tipo de produtos, como alimentos. Queremos agora trabalhar mais com os presidentes de câmara e criar uma relação de confiança, de amizade e de solidariedade para com as pessoas que mais necessitam de ajuda", indicou.

A fundação conta com representantes portugueses ou lusodescendentes nos Estados Unidos, Canadá, Bélgica, França e Portugal.